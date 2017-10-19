БПП хочет рабочую группу для реформ, которых требуют под Радой

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Четверг, 19 октября 2017, 10:09

Фракция БПП призывает главу Верховной Рады создать рабочую группу, которая разработает предложения относительно изменения избирательного законодательства и Антикоррупционного суда.

Об этом заявила Ирина Луценко в кулуарах Верховной Рады перед началом заседания парламента.

"Мы призываем создать рабочую группу как по избирательному законодательству, так и по концепции антикоррупционного закона, на которую президент нанижет соответствующие нормы", – сказала она

"Антикоррупционный закон будет работать годы. Такие законы не пишутся на майданах. Такие законы не пишутся посредством давление и кровопролития", – заявила Луценко.

"Садимся нарабатывать концепт. За президентом не заржавеет", – сказала она.

Луценко сообщила, что по поводу отмены депутатской неприкосновенности она поддержит президентский, а не депутатский законопроект.

Дополняется ...

Темы: Верховная Рада БПП
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