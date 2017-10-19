Гройсман утром приходил к депутатам БПП

На заседание фракции БПП утром в четверг приходил премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом в беседе с корреспондентом "Украинской правды" рассказал один из руководителей фракции Алексей Гончаренко.

"Мы говорили в основном о медицинской реформе, президента на фракции не было, был премьер-министр", - отметил Гончаренко.

Кроме того, на вопрос УП депутат отметил, что фракция БПП будет поддерживать в первом чтении президентский законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

"Это первое чтение и отправляем в Конституционный суд", - отметил он.

На вопрос о позиции Порошенко по антикоррупционному суду Гончаренко сказал, что суд должен заработать в следующем году, независимо от того будет ли приобщена к этому процессу оппозиция.

"Позиция очень простая, у нас нет законопроекта. Президент говорит, что давайте его писать вместе с рабочей группой вместе с оппозицией. Если оппозиция не хочет писать, а просто хочет драться и что-то палить в туалетах, то мы напишем его сами и его внесем" , - добавил он.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы.

Роман Кравец, УП





