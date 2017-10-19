Опубликовано первое видео смертельного наезда на людей в Харькове

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Четверг, 19 октября 2017, 11:10

В сеть выложили первое видео, фиксирующее момент автомобильной аварии в Харькове, в которой погибли пятеро человек.

Запись опубликована на странице "Украинской правды" в Facebook.

Примерно на четвертой секунде ролика в правом нижнем углу кадра видно, как машина на большой скорости пролетает по перекрестку в направлении пешеходного перехода. На своем пути она цепляет другое авто.

После этого движущиеся мимо машины, остановились, на место столкновения с пешеходами, которое осталось за кадром, побежали прохожие.

Как сообщалось, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина.

Ночью опубликовали видео первых секунд после ДТП.

Украинская правда

Темы: ДТП Харьков чрезвычайное происшествие
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