Луценко заявила о нагнетании кризиса и оружии митингующих

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко призывает организаторов акции за политическую реформу нести ответственность за провокации и применение силы во время них.



В кулуарах перед заседанием Верховной Рады она сказала:



"Формальные требования (акции) совпадают с позицией президента: это требование по неприкосновенности, это требование по Антикоррупционному суду и прозвучало третье требование – изменение избирательного законодательства".



"Политический кризис, который развязало меньшинство оппозиции – потому что большинство оппозиции находится в зале и готово голосовать, не является причиной для кровопролития на Майдане (на акции под парламентом – ред.)", – заявила однако Луценко.



"Наша фракция и президент призываем митингующих нести полную ответственность за провокации, которые пройдут с стороны митингующих", – добавила она.



Луценко заявила: "Спектр представленных на Майдане сил достаточно разнообразен – начиная от пророссийской Надежды Савченко, заканчивая батальоном "Донбасс".



"Вы знаете, что прошли обыски, у представителей батальона "Донбасс" найдено вооружение. Часть охраны (Давида) Сакварелидзе, который является соратником (Михэила) Саакашвили, поймана на попытке закупить вооружение: гранатометы, два автомата", – сказала Ирина Луценко.



"Это говорит о том, что на самом деле формальные причины митингов и требование митингувальниикив являются лишь формальными. Основная причина – это нагнетание политического кризиса в стране и кровопролитие", – заявила она.



"Поэтому наша фракция и президент призывает спикера совместно с правоохранительными органами не дать превратить эти митинги, эти собрания на людей, которые президент уважает, в кровопролитие и столкновения, к чему это разнообразное представительство оппозиции и стремится", – сказала Луценко.



Алена Рощенко, УП





