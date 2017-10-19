"Самопомич" избавилась от депутата

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Четверг, 19 октября 2017, 11:26

Фракция партии "Самопомич" исключила из своего состава депутата Наталью Веселову.

Об этом объявил с трибуны спикер парламента Андрей Парубий.

"Сообщаю об исключении из состава фракции "Самопомич" Натальи Веселовой", - отметил Парубий.

 

Как известно, ранее фракция "Самопомич" решила исключить из фракции Веселову из-за того, что она проголосовала в Раде за законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, о продлении действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В партии объяснили, что основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии "Самопомич", в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию вопреки позиции фракции.

Украинская правда

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