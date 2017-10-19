Боевики самовольно обстреляли силы АТО из жилого района села Пикузы

Боевики самовольно обстреляли позиции сил антитеррористической операции из жилого района села Пикуза Волновахского района Донецкой области.



Об этом во время брифинга 19 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.



Так по данным разведки, руководство российско-оккупационных соединений "снижает контроль за личным составом, что приводит к увеличению опасности для местного населения".



"Воспользовавшись бесконтрольностью со стороны командования, боевики из минометного подразделения так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовске самовольно осуществили провокационный обстрел позиций сил антитеррористической операции с территории жилого района населенного пункта Пикузы", – сказал полковник.



По словам Лысенко, это преступление вызвало возмущение и протесты со стороны местных жителей.



Как известно, согласно докладу наблюдательной миссии ОБСЕ, в октябре жители подконтрольного боевикам ОРДО села Пикузы требовали отвести вооруженных людей и вооружение от жилых районов села.



Валентина Романенко, УП