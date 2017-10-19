Левченко: Закон Порошенко об иммунитете нардепов – незаконная копия
Нардеп Юрий Левченко заявляет, что президент Петр Порошенко скопировал текст своего законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности с документа, который еще с середины лета ждет голосования в Верховной Раде.
Об этом он заявил в четверг с трибуны парламента.
"Он (проект закона №7203 - ред.) слово в слово копирует мой законопроект (№6773 - ред.), только дату вступления в силу меняет", - сказал депутат.
Левченко отметил, что из-за этого, а также из-за нарушения сроков, эту президентскую инициативу не имели права регистрировать в Раде.
Он призвал правоохранительные органы выяснить, кто виноват в этом нарушении.
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