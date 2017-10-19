"Подтираться будете в туалете": В Раде поссорились Геращенко и Левченко

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Четверг, 19 октября 2017, 13:45

В Верховной Раде произошла словесная перепалка между нардепом от "Свободы" Юрием Левченко и вице-спикером Ириной Геращенко.

Это произошло во время представления альтернативного закона президента Петра Порошенко закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Левченко с трибуны требовал, чтобы ВР сначала рассмотрела законопроект 6773 (народных депутатов), поскольку он был зарегистрирован ранее президентского.

"А потом с своим мошенническим, шулерским (законом - ред.) делайте что угодно. Голосуйте-не голосуйте. Можете хоть подтереться тем законом. Делайте с ним что угодно", - сказал он, после чего Геращенко попросила его корректно докладывать без нецензурной лексики.

"Подтираться будете в туалете, где вы шашки зажигали. Хорошо?", - сказала она.

"Госпожа Ирина, вы давайте такие же лекции представителям вашего президента, которые "козлов хотят выносить". Один уже козлов хотел вынести, оказался в Ростове. Посмотрим где окажется этот", - сказал он.

Как известно, представитель президента в парламенте Ирина Луценко в ходе столкновений в Раде 5 октября кричала депутату от БПП Олегу не дал, чтобы он "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.

Позже она сказала, что не жалеет об этом.

6 октября Левченко проверял дымовую шашку в туалете парламента, перед тем, как бросить аналогичную в зал Верховной Рады.

Александр Шумилин, УП

Темы: Верховная Рада Свобода Геращенко
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