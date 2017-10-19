"Подтираться будете в туалете": В Раде поссорились Геращенко и Левченко

В Верховной Раде произошла словесная перепалка между нардепом от "Свободы" Юрием Левченко и вице-спикером Ириной Геращенко.



Это произошло во время представления альтернативного закона президента Петра Порошенко закона об отмене депутатской неприкосновенности.



Левченко с трибуны требовал, чтобы ВР сначала рассмотрела законопроект 6773 (народных депутатов), поскольку он был зарегистрирован ранее президентского.



"А потом с своим мошенническим, шулерским (законом - ред.) делайте что угодно. Голосуйте-не голосуйте. Можете хоть подтереться тем законом. Делайте с ним что угодно", - сказал он, после чего Геращенко попросила его корректно докладывать без нецензурной лексики.



"Подтираться будете в туалете, где вы шашки зажигали. Хорошо?", - сказала она.



"Госпожа Ирина, вы давайте такие же лекции представителям вашего президента, которые "козлов хотят выносить". Один уже козлов хотел вынести, оказался в Ростове. Посмотрим где окажется этот", - сказал он.



Как известно, представитель президента в парламенте Ирина Луценко в ходе столкновений в Раде 5 октября кричала депутату от БПП Олегу не дал, чтобы он "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.



Позже она сказала, что не жалеет об этом.



6 октября Левченко проверял дымовую шашку в туалете парламента, перед тем, как бросить аналогичную в зал Верховной Рады.



Александр Шумилин, УП