В России Гриба обвиняют в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи

Похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба в России обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Об этом говорится в постановлении о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, текст которого есть у "Украинской правды".

Постановление подано старшим следователем по ОВД 2 отделения СО УФСБ России по Краснодарскому краю, майором юстиций Карпюком П.Е.

В документе отмечается, что уголовное дело по Грибу было возбуждено 4 июля 2017 года СО Управления ФСБ России по Краснодарскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ.

Согласно постановлению, в ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 27 марта по 13 апреля 2017 года Гриб "являющийся сторонником экстремисткой организации УНА-УНСО, руководствуясь идеями супремасизма (по признакам этнической группы и культуры) сегрегации", находясь на территории Украины, через "Skype" отправлял сообщения на украинском языке, "содержащие убеждения, предложения, призывы к чувствам максимализма, исключительности и значимости, чувствам превосходства украинцев над россиянами, а также к чувствам мести за якобы имевшиеся в прошлом и наличествующие в настоящем факты оккупации Россией исконно-украинских земель".

Также указывается, что Гриб обратился к некой девушке (ее данные в документе не указываются), "с целью побудить ее изготовить самодельное взрывное устройство, осуществить его закладку в здании средней школы в Сочи Краснодарского края".

"Проведение в действие планировалось 30 июля 2017 года на выпускной линейке с целью дестабилизации органов власти и воздействие на принятие ими решений о статусе отдельных областей Российской Федерации, то есть совершить террористический акт с причинением значительного ущерба, наступление иных тяжких последствий, а также умышленного причинения смерти человеку, - преступление, предусмотренное п. "б" ч.3 ст.205 К РФ", - сказано в постановлении.

Также в тексте документа сказано, что 28 июля 2017 года Гриб был "привлечен в качестве обвиняемого по ч.1 ст.205.1 УК РФ". Однако, обвинение ему не было предъявлено из-за того, что его фактическое местонахождение не было установлено, в связи с чем он объявлен в розыск, осуществление которого поручено УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

"25 августа 2017 года в соответствии со ст.91-92, ч.3 чт.210 УПК РФ Гриб П.И. был задержан в г. Ярцево Смоленской области. В тот же день в соответствии с ч.6 ст.172 УПК РФ Грибу П.И. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ", - сказано в постановлении.

Отмечается, что свои действия Гриб якобы совершал "по мотивам национальной ненависти". Сейчас ему грозит срок заключения от трех лет.

Ранее сообщалось, что в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Как известно, Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Яна Миланова, УП



