Розенблата задержали в аэропорту "Киев" – СМИ

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Четверг, 19 октября 2017, 14:39

Депутат Верховной Рады Борис Розенблат заявляет, что сообщал НАБУ о том, что на 3 дня поедет за пределы страны, но "беспредел продолжается".

Об этом он написал в facebook.

"Лично сообщил НАБУ, о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь сейчас отсутствуют какие-либо запреты относительно моего передвижения. Добавил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжается! ", - написал он.

В чем заключается произвол, нардеп не уточнил.

В то же время, по данным "Левого берега", Розенблата задержали сотрудники НАБУ в "Жулянах", когда тот пытался вылететь в Германию.

По словам источника, при себе Розенблат имел золото и бриллианты.

"Украинская правда" пытается связаться с Розенблатом, но его телефон пока не отвечает.

Как известно, Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 млн гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

Темы: Розенблат НАБУ
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