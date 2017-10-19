Соболев говорит, что палатки под Радой остаются

Жители палаточного городка под Верховной Радой не хотят расходиться.

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев.

"По состоянию на сейчас палаточный городок остается, у нас утром біло штабное совещание с полевыми командирами, которые там есть. Абсолютное большинство людей высказалась за то,что мы не можем останавливаться. Как именно мы будем действовать - вопрос и дискуссия, к вечеру мы решим", - сказал Соболев.

"Активная часть общества - волонтеры, бойцы вооруженных сил, добробаты, они уже знают, что в очередной раз их обманут, если не идти вперед. Эту энергию людей, парламент и президента можно по-доброму заставлять работать - нам важно увеличивать. И это в Facebook не сделаешь, только активные действия ", - добавил он.

В свою очередь нардеп Мустафа Найем в эфире телеканала "112" в комментарии журналистам заявил, что возможно участники перенесут свой митинг на другое время.

"Часть требований, которая ставились перед Верховной Радой - исполнены. Поэтому сейчас организаторы советуются, что делать дальше", - сказал он.

Найем отметил, что к концу дня организаторы акции "за большую политическую реформу" сообщат, собираются ли они расходиться или продолжат митинг до полного выполнения своих требований.

Роман Кравец, Яна Миланова, УП