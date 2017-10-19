Адвокат: Розенблата сняли с самолета, драгоценностей не было

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Четверг, 19 октября 2017, 15:08

Депутата Верховной Рады Борислава Розенблата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Алексей Шевчук.

"Он прошел паспортный контроль, никаких претензий у Погранслужбы не было у него. Он уже находился в самолете, когда зашли детективы НАБУ. Из-за него остановили самолет, вытащили его оттуда без решения суда, забрали паспорта, телефон и другие личные вещи.. Таким образом, задержать нардепа без согласия ВР ", - отметил Шевчук.

По его словам, Розенблат "пишет заявление о похищении у него паспортов".

При этом Шевчук отметил, что в Розенблатта не было драгоценностей, как об этом сообщили СМИ.

"Никаких драгоценностей при нем не было, ничего такого. Информация об этом – неправда и провокация", – отметил он.

Адвокат напомнил, что с 16 октября Розенблат "не имел никаких обязательств, не было электронного средства контроля, был возвращен загранпаспорт".

Он также отметил, что в 10:00 утра в четверг Розенблат сообщил НАБУ о том, что на 3 дня уедет за пределы страны, и продемонстрировал обратный билет.

Шевчук добавил, что Розенблат должен был лететь на "ежегодное лечение".

Как известно, ранее СМИ сообщили, что Розенблат был задержан в аэропорту Жуляны. Издание "Левый берег" сообщало, что при себе Розенблат якобы имел золото и бриллианты.

Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Розенблат
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