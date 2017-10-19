Суд решил, что адвокат может защищать Януковича без встреч с ним

Судьи Оболонского райсуда Киева решили продолжить рассматривать дело по подозрению экс-президента Виктора Януковича в госизмене несмотря на то, что его адвокат не смог встретиться с подзащитным.

Такое решение судья объявил во время заседания суда в четверг.

Перед этим адвокат Максим Герасько заявил, что не смог согласовать правовую позицию с Януковичем.

"Я оставил свои координаты, соответствующее письмо, своему клиенту. Я надеюсь, что в ближайшее время он свяжется со мной, и я смогу согласовать с ним правовую позицию", - сказал он.

После этого адвокат заявил, что по этой причине считает нецелесообразным пока исследовать доказательства и объявить перерыв.

Судья отказал адвокату в этом ходатайстве.

"Суд решил в удовлетворении ходатайства защитника об объявлении перерыва в судебном заседании отказать, поскольку в настоящее время продолжается специальное судебное заседание, при котором обвиняемый не желает реализовывать предоставленные ему законом процессуальные права. Поэтому именно защитник обязан, имеет право представлять его в судебном заседании", - сказал судья.

"Уклонение защитника от осуществления защиты по основаниям невозможности общения с подзащитным неприемлемо", - добавил он.

Также во время заседания адвокат попросил возместить ему средства, потраченные на перелет в Ростов на Дону, где он должен был встретиться с Януковичем.

Председательствующий судья сообщил, что для этого адвокат должен обратиться с этим вопросом в Региональный центр по предоставлению вторичной правовой помощи.

"В любом случае суд направит письмо в адрес центра, в котором выразит просьба рассмотреть безотлагательно ваше обращение... для того чтобы вы могли возместить расходы", - сказал он.

Как известно, адвокат, предоставленный экс-президенту Виктору Януковичу государством, Максим Герасько сообщил, что не застал своего клиента в Ростове-на-Дону по адресу, предоставленной стороной защиты ранее.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.