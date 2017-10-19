В Раде "освободили место" для закона Порошенко об антикоррупционном суде

Народные депутаты отозвали свой законопроект о создании в Украине антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать в Верховную Раду президент Петр Порошенко.

Об этом со сцены под парламентом заявил нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

При этом он призвал главу государства внести свой законопроект как можно скорее.

Это возмутило митингующих, и они начали скандировать "Немедленно!"

Депутат согласился с людьми и сделал свое заявление жестче. Он заявил, что требует от Порошенко внести соответствующий законопроект немедленно.

Инициаторами законопроекта, о котором говорил Соболев, кроме него самого, являются депутаты от БПП Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также Иван Крулько из "Батькивщины" и заместитель председателя рады Оксана Сыроид (от "Самопомочи").

17 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала украинских депутатов отозвать свои законопроекты, которые предусматривают создание Антикоррупционного суда.

По его словам, когда соответствующий президентский документ будет зарегистрирован, Верховная Рада рассмотрит его.

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Алексей Братущак, УП