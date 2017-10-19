Розенблату пытаются продлить меру пресечения, идет суд

784 просмотра
Четверг, 19 октября 2017, 17:49

Сейчас в Соломенском райсуде Киева проходит заседание, на котором антикоррупционные органы пытаются продлить меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат нардепа Алексей Шевчук.

"Сейчас идет суд, Соломенский. Рассматривает судья Бобровник (Александр – ред.). Прокуроры САП пытаются продлить то, что закончилось, пытаются убедить судью заменить ходатайство", - рассказывает он.

По словам юриста, прокуроры вместе с детективами НАБУ пытаются передать судье новое ходатайство, что запрещено законом.

Как объяснили УП в Антикоррупционной прокуратуре, сейчас в Соломенском суде рассматривают возобновление мер пресечения для Розенблата, действие которых истекло 16 октября, в том числе ношение электронного средства контроля.

Прокуроры говорят, что пытались продолжить меры нардепу в установленный законом пятидневный срок, но этого сделать не удалось из-за затягивания судебного разбирательства защитой.

На судебном заседании присутствует и Розенблат.

Как сообщалось, в четверг детективы НАБУ сняли Борислава Розенблата с самолета в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

По словам адвоката нардепа Алексея Шевчука, его подзащитный должен был лететь на "ежегодное лечение".

17 октября Розенблат заявил, что 16 октября истек срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

Темы: Розенблат суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Правоохранители отпустили Розенблата, но не за границу 19 октября 2017, 15:40
Адвокат: Розенблата сняли с самолета, драгоценностей не было 19 октября 2017, 15:08
Розенблата задержали в аэропорту "Киев" – СМИ 19 октября 2017, 14:39
powered by lun.ua
Главные новости
Розенблату пытаются продлить меру пресечения, идет суд
Митингующие пытаются пронести дополнительные палатки под Раду
Появилось новое фото российского "Бука" на Донбассе, с которого сбили "Боинг"
Трое травмированных в ДТП в Харькове остаются без сознания
Все новости
видео

В каких условиях держат животных в Национальном цирке

музыка

О джазе как водопаде, в котором можно делать все, что угодно

made in Ukraine

Свитшоты и футболки с надписями от украинских брендов