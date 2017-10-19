Полиция назвала имена всех жертв харьковского ДТП

Национальная полиция обнародовала имена, фамилии и другие данные людей, которые погибли и получили травмы от наезда "Лексуса" в Харькове.

Эта информация опубликована на странице полиции Харьковской области в Facebook.

По данным правоохранителей погибли:

- Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет, жил в Харькове, гражданин Украины;

- Кобысева Нина Львовна, 28 лет, жила в с. Тышинковка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Алла Викторовна, 46 лет, жила в пгт Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Анастасия Алексеевна, 19 лет, жила в пгт Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Усманова Елена, более подробные данные и родственники устанавливаются.

Травмированы были:

- Неудачин Юрий Юрьевич, 29 лет, житель Харькова, гражданин Украины;

- Берченко Диана Игоревна, 20 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

- Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна, 27 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

- Власенко Жанна Александровна, 30 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

- Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

- Комар Анна Николаевна, 26 лет, жительница Харькова, гражданка Украины.

Как сообщалось, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Зайцевой.

По последним данным, трое из шести травмированных вследствие смертельного ДТП в Харькове остаются без сознания.

Украинская правда