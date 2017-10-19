Суд перенес рассмотрение дела Януковича

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Четверг, 19 октября 2017, 18:44

Оболонский районный суд Киева перенес на 25 октября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Українськi новини".

Заседание начнется в 10:00.

В четверг 19 октября суд продолжил исследовать доказательства стороны обвинения.

В частности, были продемонстрированы видеоматериалы СМИ об оккупации Крыма российскими военными.

Адвокат Максим Герасько, в свою очередь, объявил суду замечание за работу после 18:00.

Темы: Янукович суд
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