Суд перенес рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева перенес на 25 октября рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Українськi новини".

Заседание начнется в 10:00.

В четверг 19 октября суд продолжил исследовать доказательства стороны обвинения.

В частности, были продемонстрированы видеоматериалы СМИ об оккупации Крыма российскими военными.

Адвокат Максим Герасько, в свою очередь, объявил суду замечание за работу после 18:00.