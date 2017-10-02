Пожар в "Виктории": Луценко считает очевидной вину воспитательницы и подозревает чиновников

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Понедельник, 2 октября 2017, 03:23

В связи с пожаром в лагере "Виктория" в Одессе, в котором погибли трое детей, сотрудники прокуратуры вручат подозрения чиновникам Одесского исполкома.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "ТСН.Тиждень".

"На следующей неделе мы имеем основание объявлять подозрение руководящим лицам Одесского исполкома, которые отвечают за данные вопросы. На следующей неделе подозрения этим лицам будут вручены и соответствующие меры пресечения будут избраны", - сказал он.

В отношении задержанных в первые дни после пожара директора и воспитательницы лагеря Луценко сказал, что их ответственность очевидна.

"Мы считаем очевидной ответственность директора и воспитательницы, которая отвечала за противопожарную безопасность, поэтому они были задержаны буквально в первые сутки", - отметил генпрокурор.

Как известно, в ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория".

В этот же день без права внесения залога суд арестовал воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы в лагере за месяц до трагедии.

28 сентября апелляционный суд Одесской области освободил Янчик из-под стражи на поруки народного депутата от БПП Мустафы Найема.

Темы: Одесса Генпрокуратура Луценко
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