ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Марселе

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Понедельник, 2 октября 2017, 03:53

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Марселе, в результате которого погибли два человека.

Об этом заявило информационное агентство террористов "Амак", сообщает Reuters.

"Боевик Исламского государства ответственен за нападение с ножом на железнодорожном вокзале в Марселе на юге Франции, в результате которого погибли две женщины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих на вокзале Марселя.

Во время нападения мужчина кричал "Аллах акбар!".

Двое людей в результате нападения погибли, после этого полиция застрелила нападавшего.

Расследованием нападения на вокзале Марселя занимается антитеррористический отдел прокуратуры Франции.

Темы: терроризм Франция
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