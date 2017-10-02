Лидер Каталонии: Мы выбороли право на независимость
Каталонский президент Карлес Пучдемон заявил, что Каталония "выборола право стать независимым государством".
Об этом сообщает AP.
"Сегодня испанское государство написало еще одну позорную страницу в своей истории с Каталонией", - заявил Пучдемон, выступая по телевидению из Барселоны после того, как в северо-восточном регионе Испании были закрыты избирательные участки.
Как сообщалось, за выход Каталонии из состава Испании проголосовало 90% избирателей, которые пришли на референдум и смогли проголосовать. Это примерно 42,3 процента от общего количества избирателей Каталонии, которое составляет 5,34 миллиона.
Референдум в Каталонии проходил на фоне попыток центральной власти остановить его с помощью силовиков. Как сообщает издание, по меньшей мере 844 человека и 33 полицейских были ранены в ходе противостояния.
Пучдемон также заявил, что обратится к Европейскому союзу в связи с вероятными нарушениями прав человека со стороны испанского правительства.
Глава правительства Испании Марьяно Рахой выступил с экстренным обращением к нации, в котором заявил, что в Каталонии не было референдума о самоопределении.
На 3 октября в Каталонии намечена всеобщая забастовка.
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