Террорист из Эдмонтона ранее попадал в поле зрения спецслужб

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Понедельник, 2 октября 2017, 06:05

Полиция Канады установила личность человека, который ударил ножом полицейского и наехал на автомобиле на группу пешеходов в Эдмонте.

Об этом пишет DW.com.

Нападавший - 30-летний мужчина из Сомали, который подал в Канаде прошение об убежище.

В 2015 году он попадал в поле зрения канадских спецслужб в рамках "расследования об угрозе нападений со стороны джихадистски радикализированных лиц". Но тогда не было собрано достаточно доказательств для того, чтобы обвинить его в терроризме.

Подозреваемый не рассматривался как человек, представляющий угрозу для Канады, сказал представитель полиции Марлин Деграндт. Канадские власти не приняли решения о том, предоставлять ли ему убежище в стране.

Как сообщалось, в городе Эдмонтон неизвестный на автомобиле сбил полицейского и ударил его ножом, а во время бегства сбил на другом транспортном средстве еще 4 пешеходов. После преследования он был задержан.

В машине, которую задержанный покинул после нападения на полицейского, обнаружили флаг "Исламского государства".

Темы: терроризм Канада
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