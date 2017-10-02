Сутки в АТО: 14 обстрелов, один боец ​​ВСУ подорвался на мине

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Понедельник, 2 октября 2017, 07:55

В воскресенье, 1 октября, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В результате подрыва на мине погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-сцентр штаба АТО.

Прошлые сутки в районе проведения АТО завершились активизацией российско-оккупационных группировок на всех направлениях.

Если днем ​​боевики придерживались режима тишины на Луганском и Донецком направлениях, то после 18 часов, враг трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстрелял укрепления ВСУ неподалеку Зайцевого.

"А около 23 часов пророссийские наемники в который раз, цинично подвергая опасности гражданское население, открыли огонь уже по мирным зданиям на северных окраинах этого поселка", - сообщает штаб АТО.

Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутового.

Также 1 октября днем во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке  подорвался на мине и получил ранения несовместимые с жизнью один украинский военный.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22 часов оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ неподалеку Крымского.

В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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