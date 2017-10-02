Луценко: деньги Януковича уже работают на украинцев

Конфискованные 1,5 миллиарда долларов, из украденных экс-президентом Виктором Януковичем, уже возвращены в бюджет и уже работают на украинцев.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "ТСН.Тиждень".

"Это не просто возвращение средств в бюджет. Эти средства уже распределены Верховной Радой и уже работают – на армию, строятся дороги, планируют модернизировать 1700 сельских фельдшерско-акушерских пунктов, ввести систему отпечатков пальцев на российско-украинской границе и пр.

Это не какие-то мифические объявления. Это конкретные деньги, которые работают на украинцев", - сказал Луценко.

Он добавил, что это только малая часть из украденного Януковичем.

"По оценке научной экспертизы, убытки, нанесенные режимом Януковича украинскому государству, достигают 40 миллиардов долларов США. Это один годовой бюджет государства. Не удивительно, что в первый день премьерства Яценюка в госказне была сумма меньше 10 тысяч долларов. На все – на пенсии, на медицину, на дороги, на войну.

Поэтому 1,5 миллиарда долларов, которые мы смогли в порядке спецконфискации вернуть в госбюджет, это только часть разграбленного Януковичем", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что Янукович не сможет отсудить конфискованные средства обратно.

"Эти средства возвращаются согласно законодательству, по решению суда. Янукович так много украл у украинского народа, так ограбил эту страну, ни о каком возвращении не может говорить ни один человек", - подытожил генпрокурор.

Как известно, 28 апреля ГПУ сообщила, что суд разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича.



Защита Януковича заявила, что их подзащитный открещивается от этих денег и подает в суд иск о защите чести.

Луценко на брифинге 28 апреля раскрыл подробности преступной схемы отмывания средств Януковичем.

Украинская правда