Украине осталось на 0,1% подготовиться к отопительному сезону

Уже 99,9% социальных объектов Украины подготовлены к отопительному сезону.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на селекторном совещании, сообщают "Українські новини".

"На сегодняшний день, по нашей информации, состояние готовности социальных объектов составляет 99,9%", – сказал Зубко.

Также он сообщил, что готовность жилого сектора к отопительному сезону составляет 99,4%, степень готовности котельных – 99%.

При этом министр отметил, что, по информации министерства, степень готовности к отопительному сезону в Киеве составляет 99%.

В связи с заявлениями компании "Киевэнерго" о низкой готовности города к подаче тепла Зубко подчеркнул, что местная власть должна уточнить данные о готовности.

25 сентября Зубко заявлял, что 97% объектов жилого сектора и социальной инфраструктуры готовы к отопительному сезону.