"Укрзализныця": Боевики превратили Донецкую железную дорогу в руины

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Понедельник, 2 октября 2017, 11:34

После освобождения от оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей все новые поезда и ремонтные базы остались на оккупированных территориях.

Об этом сообщил директор регионального филиала ПАО "Укрзализныця" - "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев, передает "УНИАН".

По его словам, все новые поезда Донецкой железной дороги, а также две основные ремонтные базы для электропоездов "Ясиноватая" и для дизелей – "Иловайск", оказались на оккупированных территориях.

"После освобождения от оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей нам вернулась практически руина. Поезда, в запущенном состоянии. Чтобы было понятно: из 144 вагонов 39 мы вынуждены были снять с эксплуатации. Поэтому электропоезда начали работать в 4-вагонном составе", - пояснил Бугаев.

"Сегодня, из-за дефицита свободного подвижного состава, пригородные поезда курсируют по кольцевому графику. Это замедляет движение для большого количества людей. На участке "Волноваха – Мариуполь" перевозится в среднем 19,6 тысяч пассажиров в месяц. По маршруту "Волноваха – Камыш-Заря" – около 4,2 тысяч человек", - сказал руководитель ДЖД.

Он добавил, что эти направления являются важными, поскольку обеспечивают сообщение с Мариуполем, единственным индустриальным центром на юге региона.

"Нужно перевозить к местам работы и обучения тысячи работников, студентов и учащихся. Но нынешних транспортных мощностей маловато", - уверяет Бугаев.

В следующем году он анонсировал ввод в эксплуатацию еще двух дизель-поездов на маршруте "Волноваха – Камыш-Заря" и двух электропоездов на участке "Волноваха – Мариуполь".

При этом, директор отметил, что изначально необходимо провести капитальный ремонт и обновление поездов.

"Это предусмотрено в проекте плана капитальных инвестиций предприятия на 2018 год. Также должен быть создан пункт техосмотра для моторвагонного подвижного состава в Волновахе", – сообщил Бугаев.

В настоящее время возобновлено 4 электропоезда (27 вагонов), которые уже вышли на рельсы.

Ранее сообщалось, что боевики так называемой "ДНР" целенаправленно уничтожают железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. Для этого они используют тяжелую военную технику, в частности танки.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця Донецкая область
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