Прокуратура разбирается с избиением нападающего на дом Березы

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Понедельник, 2 октября 2017, 13:33

Днепропетровская прокуратура пока не комментирует дело об избиении Артема Белого, которого нардеп Юрий Береза ​​обвинил в поджоге своего дома в селе Чумаки.

Об этом "Украинской правде" сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

"Нам только в пятницу на прошлой неделе передали дело по факту нанесения телесных повреждений. Это уголовное производство по ч.1 статьи 121", - отметили в пресс-службе.

Поэтому в прокуратуре уточнили, что пока никакой информации о расследовании предоставить не могут, в том числе и о том, был ли допрошен Артем Белый.

"Как только появится информация, мы сообщим", - отметили в пресс-службе.

Дело о нападении на дом Березы расследует Нацполиция.

Как известно, 23 сентября полиция сообщила, что около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.

Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Позже сообщалось, что у мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом Березы, врачи обнаружили внутричерепную травму.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Днепропетровская область криминал прокуратура
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