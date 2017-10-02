Прокуратура разбирается с избиением нападающего на дом Березы
Днепропетровская прокуратура пока не комментирует дело об избиении Артема Белого, которого нардеп Юрий Береза обвинил в поджоге своего дома в селе Чумаки.
Об этом "Украинской правде" сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
"Нам только в пятницу на прошлой неделе передали дело по факту нанесения телесных повреждений. Это уголовное производство по ч.1 статьи 121", - отметили в пресс-службе.
Поэтому в прокуратуре уточнили, что пока никакой информации о расследовании предоставить не могут, в том числе и о том, был ли допрошен Артем Белый.
"Как только появится информация, мы сообщим", - отметили в пресс-службе.
Дело о нападении на дом Березы расследует Нацполиция.
Как известно, 23 сентября полиция сообщила, что около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.
Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.
В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".
Позже сообщалось, что у мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом Березы, врачи обнаружили внутричерепную травму.
Оксана Коваленко, УП
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