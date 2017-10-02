Самолет с украинцами, загоревшийся в Конго, вез боеприпасы

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Понедельник, 2 октября 2017, 14:08

Самолет Ан-12 с украинцами на борту, который разбился в Конго, перевозил боеприпасы.

Они детонировали в течение нескольких часов после падения самолета, передает УНИАН.

Это усложнило спасательную операцию.

По уточненной информации, на борту было 11 человек, не выжил никто.

Как известно, 30 сентября в Конго разбился военный самолет Ан-12. Сначала сообщалось о 12 погибших. В частности, на борту было трое украинских летчиков, работавших в Африке по контракту.

Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджилы.

Темы: катастрофы
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