Самолет с украинцами, загоревшийся в Конго, вез боеприпасы

Самолет Ан-12 с украинцами на борту, который разбился в Конго, перевозил боеприпасы.



Они детонировали в течение нескольких часов после падения самолета, передает УНИАН.



Это усложнило спасательную операцию.



По уточненной информации, на борту было 11 человек, не выжил никто.



Как известно, 30 сентября в Конго разбился военный самолет Ан-12. Сначала сообщалось о 12 погибших. В частности, на борту было трое украинских летчиков, работавших в Африке по контракту.



Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджилы.