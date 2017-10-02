Самолет с украинцами, загоревшийся в Конго, вез боеприпасы
Самолет Ан-12 с украинцами на борту, который разбился в Конго, перевозил боеприпасы.
Они детонировали в течение нескольких часов после падения самолета, передает УНИАН.
Это усложнило спасательную операцию.
По уточненной информации, на борту было 11 человек, не выжил никто.
Как известно, 30 сентября в Конго разбился военный самолет Ан-12. Сначала сообщалось о 12 погибших. В частности, на борту было трое украинских летчиков, работавших в Африке по контракту.
Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджилы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.