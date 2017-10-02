На Запорожской АЭС начали учения антитеррористической направленности

На Запорожской атомной электростанции начались тактико-специальные учения действиям в случае диверсий, которые продлятся до 6 октября.



На сайте АЭС сообщается, что тема учений "Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий на территории Каменко-Днепровского района Запорожской области, в г. Энергодар и на объекте ОП "Запорожская АЭС".



К проведению учений привлечены представители Агентства уменьшения угроз Министерства обороны США, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Госатомрегулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом", члены координационной группы антитеррористического центра при УСБУ в Запорожской области и ее штаба, старшие отдельных оперативных групп от областных управлений СБУ, Нацполиции и ГСЧС.



Также привлечено руководство Запорожской ОГА, Энергодарского горисполкома, личный состав воинских частей 3042, 3033 и 3029 Нацгвардии, Запорожского ОВК, Бердянского пограничного отряда ГПС, руководство ОП ЗАЭС, персонал службы физической защиты и отряда ведомственной военизированной охраны.



"На время проведения учений правоохранительные органы могут ограничивать пребывание граждан и передвижения транспортных средств в пределах санитарно-защитной зоны вокруг Запорожской АЭС", – предупреждают на АЭС.



"Будут отрабатываться практические действия по нейтрализации условных террористически диверсионных формирований", – объясняют там.



Граждан, которые будут находиться в зонах ограничения доступа и в санитарно-защитной зоне, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.