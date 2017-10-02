В Зайцево в результате обстрелов полностью сгорел жилой дом
В воскресенье, ночью, во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево, под огонь стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевиков ОРДО также попали дома мирных жителей населенного пункта.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в жилом доме по улице Журавского, 31.
Пожарным удалось потушить пламя, прежде чем оно перекинулось на дома других жителей села.
"Дом и имущество полностью сгорели. Никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные боевики ОРДЛО обстреляли Зайцево и контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Майорск" в Донецкой области.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло шесть вражеских обстрелов. В большинстве случаев украинские войска открывали огонь.
По данным штаба АТО на луганском направлении произошел один вражеский обстрел в Крымском. Он продолжался 20 минут. Тяжелое вооружение не применялось.
Украинская правда
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