Избиение евромайдановцев: экс-чиновника МВД отпустили под домашний арест
Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого в препятствовании акциям Евромайдана начальника охраны Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", бывшего милиционера Сергея Поготова меру пресечения в виде домашнего ареста.
Данное решение суд принял на заседании 2 октября, передают "Українські новини".
Срок действия меры пресечения – 2 месяца.
Как известно, прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей для Сергея Поготова, Игоря Бабича и для Анатолия Серединского, которые во время событий на Майдане работали на руководящих должностях в правоохранительных органах. Их подозревают в координации действий спецподразделений.
Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге 2 октября назвал надуманными обвинения трех чиновников МВД в преступлениях на Евромайдане.
По мнению министра, следствие по делам о событиях во время Революции достоинства должно быть сосредоточено на поиске главных виновников и организаторов преступлений против активистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.