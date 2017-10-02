Избиение евромайдановцев: экс-чиновника МВД отпустили под домашний арест

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Понедельник, 2 октября 2017, 16:48

Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого в препятствовании акциям Евромайдана начальника охраны Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", бывшего милиционера Сергея Поготова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Данное решение суд принял на заседании 2 октября, передают "Українські новини".

Срок действия меры пресечения – 2 месяца.

Как известно, прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей для Сергея Поготова, Игоря Бабича и для Анатолия Серединского, которые во время событий на Майдане работали на руководящих должностях в правоохранительных органах. Их подозревают в координации действий спецподразделений.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге 2 октября назвал надуманными обвинения трех чиновников МВД в преступлениях на Евромайдане.

По мнению министра, следствие по делам о событиях во время Революции достоинства должно быть сосредоточено на поиске главных виновников и организаторов преступлений против активистов.

Темы: Евромайдан суд
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