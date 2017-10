Стрельба в Вегасе: Более 400 человек доставили в больницы

Полиция Лас-Вегаса утверждает, что более 400 человек были госпитализированы после массового расстрела на кантри-фестивале в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает "The Associated Press".

По данным издания, впоследствии стрельбы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, 406 человек были доставлены в больницы, а 50 из них умерли, в том числе полицейский из Лас-Вегаса.

Также, со ссылкой на шерифа Кларка Джозефа Ломбардо, сообщается, что стрелок, 64-летний Стивен Крейг Паддок был найден мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

"Паддок впервые заселился в казино-отеле Mandalay Bay 28 сентября и был найден мертвым внутри гостиничного номера", - пишет издание.

По предварительной информации он застрелился сам.

Полиция уже провела обыск в доме стрелка. На данный момент правоохранители разыскивают 62-летнюю Марило Данли, сожительницу Паддока.

Ранее в полиции Невады сообщали о том, что она может быть причастна к стрельбе. Однако на данный момент эта информация не подтверждена.

Мотив стрельбы пока не установлен.

Американские полицейские назвали бойню в Лас-Вегасе самым массовым расстрелом в истории США.

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter высказал свои соболезнования жертвам и семьям погибших в Лас-Вегасе.

"Глубоко потрясен ужасной трагедией в Лас-Вегасе. Наши искренние соболезнования жертвам и семьям этого ужасающего акта насилия", - написал Порошенко.

Deeply shocked with terrible tragedy in Las Vegas. Our sincere condolences to the victims and families of this horrific act of violence