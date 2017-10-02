В сентябре в Крым заходили 30 судов-нарушителей - не только из России

В течение сентября в порты оккупированного Крыма зашло 30 грузовых судов-нарушителей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам оккупированных территорий.

Согласно информации, всего упомянутыми судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 7 - под флагами других государств, в частности, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзания.

Кроме того, зафиксировано 5 судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России, находившихся в акватории портов Севастополя, Феодосии и Ялты без захода в терминалы порта.

В министерстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабмина от 30 апреля 2014 года и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 16 апреля 2014 года.

В течение августа 2017 года по обобщенной информации в порты и терминалы АР Крым заходили 34 грузовых судна-нарушителя под флагами РФ, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморских островов, Танзании.

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и Севастополя будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Украинская правда