Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении границы

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Понедельник, 2 октября 2017, 19:45

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала третьим народным депутатом, которому сотрудники Госпогранслужбы вручили админпротокол о незаконном пересечении госграницы 10 сентября в пункте пропуска"Шегини".

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября", - сказал он.

Вместе с тем, он отказался назвать фамилии других нардепов, которым были вручены протоколы, отметив лишь, что "Тимошенко стала третьей".

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину.

Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенк сообщил, что пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины незаконно пересекли госграницу Украины вместе с Саакашвили.

"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михаила Саакашвили.

Темы: Тимошенко Саакашвили
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