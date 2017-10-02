МИД предупредил украинцев о трудностях в связи с протестами в Каталонии

МИД предупредил граждан Украины о возможных осложнениях движения транспорта в связи с протестами в Каталонии 3 октября.

Об этом говорится в Твиттере Департамента консульской службы МИД.

"03.10.17 планируется общая протестная акция в Каталонии. Ожидается осложнение транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, один из двух главных профсоюзов Испании призвал провести 3 октября всеобщая забастовка в Каталонии в связи с насилием полиции во время каталонского референдума.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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Европейская правда