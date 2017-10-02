Задержали хозяйку хостела, в котором из-за пожара погибли люди

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Понедельник, 2 октября 2017, 21:31

Задержана хозяйка хостела в Запорожье, из-за пожара в котором погибли 5 человек.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

"Относительно ночного пожара помещения по улице Жуковского сообщаю, что предварительная причина пожара: воспламенение электросети в коридоре второго этажа. В результате погибли 5 человек", - написал он на Facebook.

По данному факту, как отметил Золотоноша, следственное управление открыло уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ.

Кроме этого, по ст. 208 КПК Украины задержали хозяйку помещения, которая сдавала в аренду комнаты для проживания.

Украинская правда

Темы: Запорожье чрезвычайное происшествие
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