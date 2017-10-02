ФИФА оштрафовала Украину за поведение болельщиков

Международная федерация футбольных ассоциаций оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 000 швейцарских франков, то есть около 42 тысяч евро, по итогам осенних матчей квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Согласно информации, основная сумма штрафа, 41 000 евро, выписана за матч против турок в Харькове, где фанаты скандировали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбега на поле.

В матче с Исландией фанаты украинской сборной использовали файеры и петарды. Также ФФУ получила официальное предупреждение от международной федерации.

Как известно, первый матч отборочной кампании ЧМ-2018 против Исландии украинская сборная играла на пустых трибунах в Киеве именно из-за поведения фанатов. Также ФИФА дисквалифицировал в связи с этим "Арену Львов".

Укринформ