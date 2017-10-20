Путин пригрозил "симметричным ответом", если США покинут договор РСМД

1526 просмотров
Пятница, 20 октября 2017, 00:30

Россия ответит "незамедлительно и симметрично", если Соединенные Штаты покинут договор о ядерных ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи, пишет Reuters.

Москва готова разрабатывать новые системы вооружений, как ядерные, так и неядерные, в ответ на такие же действия других стран, сказал Путин, комментируя слухи о возможном выходе США из договора о РСМД.

Как сообщалось, ранее США заявляли, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности РСМД.

Американское издание "The Hill" писало, что председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс предложил новые санкции в отношении России за нарушение Договора.

В законопроекте об обороне на 2018 год уже есть предупреждение о том, что если Россия нарушит Договор и его требования в течение 15 месяцев с момента принятия законопроекта, то "по национальному законодательству США больше не будут связаны обязательствами, вытекающими из этого договора".

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан еще в 1987 году.

Темы: Росcия США ядерное оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин рассказал о своем участии в предстоящих выборах 19 октября 2017, 22:36
Закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к резне - Путин 19 октября 2017, 20:11
ГПУ объявила подозрение российскому офицеру за обстрел Авдеевки 19 октября 2017, 18:45
powered by lun.ua
Главные новости
Насиров будет носить браслет до 14 декабря и сможет выезжать из Киева
ДТП в Харькове: водитель Lexus участвовала в гонках во время наезда - Геращенко
Главные новости дня – за 60 секунд
Нардепы и активисты пришли к АП и передали законопроект об антикоррупционном суде
Все новости
сексизм

Как реагировать на дискриминационную рекламу?

видео/фото

Диссидент удостоился памятника, а его судья – ордена

музыка

О джазе как водопаде, в котором можно делать все, что угодно