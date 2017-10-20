Путин пригрозил "симметричным ответом", если США покинут договор РСМД
Россия ответит "незамедлительно и симметрично", если Соединенные Штаты покинут договор о ядерных ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи, пишет Reuters.
Москва готова разрабатывать новые системы вооружений, как ядерные, так и неядерные, в ответ на такие же действия других стран, сказал Путин, комментируя слухи о возможном выходе США из договора о РСМД.
Как сообщалось, ранее США заявляли, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности РСМД.
Американское издание "The Hill" писало, что председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс предложил новые санкции в отношении России за нарушение Договора.
В законопроекте об обороне на 2018 год уже есть предупреждение о том, что если Россия нарушит Договор и его требования в течение 15 месяцев с момента принятия законопроекта, то "по национальному законодательству США больше не будут связаны обязательствами, вытекающими из этого договора".
Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан еще в 1987 году.
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