Поляков заявил, что с него сняты обвинения в вымогательстве взятки

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Максим Поляков, которого подозревают в получении взятки, заявляет, что с него сняты обвинения.

Об этом он написал в facebook.

"Сегодня действительно произошла большая победа, с меня полностью сняты обвинения о вымогательстве взятки !!! Генеральным прокурором Украины изменено обвинение - исключены признаки вымогательства", - заявил он.

При этом Поляков ожидает полного снятия обвинений через несколько месяцев.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 000 гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес назначенный судом залог в 304 000 гривен, но отказался надевать браслет.

Из-за этого в начале сентября Соломенский райсуд Киева направил этот залог в доход государства и назначил ему новый - в размере 608 000 гривен, который, как сообщалось, он также внес.