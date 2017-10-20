В ЕС нет единодушия относительно переговоров с РФ о "Северном потоке-2" - Юнкер

В ЕС нет единодушия о предоставлении Еврокомиссии мандата на проведение переговоров с Россией по проекту газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 19 октября, выступая по завершении первого дня саммита ЕС в Брюсселе, пишет Радио Свобода.

"Единодушного согласия между странами ЕС относительно мандата на ведение переговоров Европейской комиссии с Россией нет. Я ознакомил лидеров 28 государств-членов с позицией Еврокомиссии. Ее поддержали многие страны. Но многие государства также считают, что нет необходимости предоставлять евроучреждению этот мандат. Во всяком случае, мы решили, что Европейский совет должен дальше над этим вопросом работать", - отметил Юнкер.

Как известно, Киев выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

О своем несогласии с проектом Nord Stream-2 заявили также ряд стран ЕС, в частности, Польша и Литва.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

Новые санкции предусматривают штрафы для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

Тогда президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель готов немедленно реагировать, если санкции навредят экономическим интересам ЕС.