Сутки в АТО: 15 обстрелов, ВСУ 9 раз открывали огонь

34 просмотра
Пятница, 20 октября 2017, 07:29

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих сил АТО нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом российско-оккупационные группировки уменьшили количество обстрелов, но и далее основная активность врага фиксируется на Донецком направлении.

Так, вечером боевики дважды в течение нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск близ шахты Бутовка. Начиная с 19 часов и почти до полуночи противник  из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты вели огонь в районе Верхнеторецкого.

На Приморском направлении пророссийские наемники, вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутового.

На Луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 20 часов боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Счастья.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины 9 раз огнем из пехотного вооружения заставляли противника соблюдать перемирие.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики уменьшили количество обстрелов, били из пехотного оружия – штаб 19 октября 2017, 18:57
ГПУ объявила подозрение российскому офицеру за обстрел Авдеевки 19 октября 2017, 18:45
У России не нашлось денег на адвоката Агееву 19 октября 2017, 17:21
powered by lun.ua
Главные новости
КНДР требует, чтобы Австралия дистанцировалась от США
РФ не позволила ОБСЕ следить за неконтролируемым участком границы
Поляков заявил, что с него сняты обвинения в вымогательстве взятки
Насиров будет носить браслет до 14 декабря и сможет выезжать из Киева
Все новости
музыка

О джазе как водопаде, в котором можно делать все, что угодно

фото

Как реконструкторы на Винниччине День защитника отмечали

made in Ukraine

Свитшоты и футболки с надписями от украинских брендов