ЕС не будет вмешиваться в конфликт по Каталонии - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск не видит места для посредничестве ЕС в кризисе по Каталонии.

Об этом председатель Евросовета заявил в четверг на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе, сообщает BBC.

"Нет места ни для какого посредничества, международной инициативы или действия", - подчеркнул он", - подчеркнул он.

Туск отметил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, и ситуация в Испании "беспокоит".

"Но наша позиция... ясная", - подчеркнул председатель Европейского совета, добавив, что широкая дискуссия вокруг Каталонии не стоит в повестке дня лидеров ЕС.

Напомним, Испании 21 октября начнет процедуру приостановления автономии Каталонии.

О таком шаге правительство в Мадриде объявило после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость Каталонии или нет.

"Европейская правда"