Прокурор подтвердил, что Розенблат мог лететь – адвокат

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Пятница, 20 октября 2017, 08:58

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что народный депутат Борислав Розенблат имел право выехать из Украины.

На это обратил внимание адвокат нардепа Алексей Шевчук в Facebook, комментируя судебное заседание, которое состоялось 19 октября.

"Безусловно, такое право он имел", – сказал прокурор САП журналистам.

"Решение принималось в том режиме, в котором принималось... Это неотложные следственные действия", – сказал также Кравец.

Представитель САП посетовал, что дело затягивается: сначала на заседании суда было три адвоката, потом никто из них не смог явиться.

Поэтому судебное заседание продолжат в 14:00 пятницы, 20 октября.



Адвокат Шевчук сообщил журналисту "Украинской правды", что в подозрении САП изменилось "абсолютно все".

"Сняли подозрение с охранников! Нет вымогательства! Мы подтвердили, что это была провокация детективов – и Розенблат ничего не получал", – заявил Шевчук.

"Украинская правда" обратилась за комментарием также в НАБУ.

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблатта с самолета на Германию, но затем отпустили.

Темы: Розенблат Антикоррупционная прокуратура НАБУ
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