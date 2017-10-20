"Трейд коммодити" отсудила у Минобороны 8 миллионов гарантии за топливо

Высший хозсуд обязал Минобороны вернуть ООО "Трейд коммодити" 8,19 миллиона гривен банковского обязательства по одному из договоров поставки топлива для армии, проверкой которого занимаются НАБУ и САП.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление суда от 1 июня 2017 года.

Иск к Минобороны ООО "Трейд коммодити" подало осенью 2016 года. Компания требовала вернуть 8,19 миллиона гривен банковской гарантии по одному из договоров поставки топлива общей стоимостью 1,3 миллиарда гривен, заключенных 13 и 18 мая 2016 года.

Эти средства были выданы "Банком "Восток"" в пользу "Трейд коммодити". Так Минобороны страховало себя от невыполнения поставщиком обязательств по договору поставки армии зимнего дизельного топлива ДТ-С-К5 (класс 2) на сумму 163,79 миллиона гривен датированного 18 мая 2016.

В тот же день по инициативе "Трейд коммодити" стороны заключили дополнительное соглашение об увеличении стоимости топлива.

Причину внесения изменений в договор поставщик объяснил ростом стоимости нефти марки "Brent" с момента подачи предложения на аукцион до подписания договора, а также рост среднего котировки на "Diesel 10 ppm", опубликованное в "Platt's European Marketscan" под заголовком "FOB MED ( Italy)".

На таких же основаниях 15 июня фирма согласовала и заключила второе дополнительное соглашение с Минобороны об очередном повышении цены топлива по договору.

А по третьему дополнительному соглашению, от 17 июня, в договор были внесены изменения в части спецификации. С начала фирма должна была поставлять дизельное топливо ДТ-С-К5 (класс 2, температура фильтруемости до -32°С). Однако дополнительным соглашением ей позволили также поставлять топливо СS 51 класса 1 с температурой до -34°С.

В результате заключения дополнительных соглашений стоимость топлива по договору выросла в среднем на 14%.

26 июля, когда по договору было поставлено более 99,5% топлива, "Трейд коммодити" пыталось инициировать подписание четвертого дополнительного соглашения в части увеличения сроков поставки, но на этот раз Минобороны отказалось.

Это решение силовиков, в пакете с требованием вернуть сумму банковской гарантии, "Трейд коммодити" пыталось обжаловать в судебном порядке.

Суды первой и второй инстанции, а также кассационная инстанция пришли к выводу, что подписывая дополнительные соглашения, Минобороны фактически согласилось с изменением цены топлива.

При этом судьи согласились, что в Минобороны не было оснований заключать четвертое дополнительное соглашение.

Вместе с тем, после утверждения окончательной спецификации продукции, 17 мая, и оформления последней расходной накладной по договору, 21 июля, "Трейд коммодити" выполнило свои обязательства по договору, поэтому заказчик должен вернуть фирме сумму обеспечения исполнения договора, выданную "Банком" Восток"".

Бенефициарными собственниками банка "Восток" является Владимир Костельман, Лия и Вадим Мороховский. Костельман и Мороховский – совладельцы компании Fozzy Group, управляющая сетью маркетов "Сильпо", "Фора", Le Silpo, Fozzy C&C.

Как известно, НАБУ и САП подозревают "Трейд коммодити" в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны 13 и 18 мая 2016 года.

Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,30 млрд грн.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева 17 октября отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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