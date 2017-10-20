Полиция уговаривает митингующих перенести палатки в Мариинский парк

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Пятница, 20 октября 2017, 11:24

Правоохранители продолжают переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

Утром 20 октября полицейские кордоны перенесли с пересечения улиц Садовая - Грушевского до перекрестка с улицей Шелковичной. Таким образом снято перекрытие движения для автомобилей частично по улице Грушевского, полностью по Шелковичной и Садовой.

"Мы постоянно проводим переговоры с участниками акции протеста, с организаторами и, в частности, народными депутатами об освобождении проезжей части и переносе палаток с улицы Грушевского в Мариинский парк. Впрочем они отвечают отказом. Поэтому сегодня, учитывая жалобы киевлян, мы частично восстановили движение несколькими улицам", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

 

Как известно, в связи с проведением в правительственном квартале Киева массовых мероприятий, активисты разбили палаточный городок на проезжей части по улице Грушевского, и перекрыли движение.

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Как известно, акция под Радой началась 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создании Антикоррупционного суда и изменении избирательного законодательства.

20 октября около 150 активистов продолжают акцию за "политическую реформу" возле здания Верховной Рады.

Украинская правда

Темы: акции митинги Верховная Рада полиция
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