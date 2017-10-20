Вороненков хотел назвать неизвестные факты об оккупации РФ – прокурор

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков планировал начать проект по сбору и публикации неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупации Донбасса и причастности к этому отдельных должностных лиц Российской Федерации.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил прокурор Киева Роман Говда.

"Вороненков планировал в начале апреля 2017 начать новый проект. Данный проект заключался в сборе и обнародовании неизвестных фактов о аннексии Крыма и оккупации Донбасса", – сказал он.

По словам главы столичной прокуратуры, Вороненков намеревался установить роль и участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса отдельных должностных лиц Российской Федерации.

По мнению следствия, этот запланированный проект Вороненкова, а также преследование его российскими спецслужбами за некогда возбужденное им уголовное дело "Трех китов" и его позиция относительно пребывания российских войск на территории Украины привели к заказу убийства.

При этом Говда отметил, что следствие не нашло тех людей, которые стояли за государственной позицией России в убийстве Вороненкова.

"В настоящее время это невозможно конкретизировать. Мы не можем проводить собственные следственные действия на территории России в тех объемах, чтобы полностью понимать роль в этом убийстве того или иного подразделения Федеральной службы безопасности или Главного управления разведки Российской Федерации", – отметил он.

Читайте также: "Месть по-русски. Кто, как и почему убил Дениса Вороненкова"

Как известно, по данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Вороненкова.

Мотивом убийства Вороненкова, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.