Розенблат все равно хочет поехать за границу

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Пятница, 20 октября 2017, 12:01

Исключенный из БПП народный депутат Борислав Розенблат будет писать обращение к генпрокурору, чтобы ему позволили уехать за границу.

Об этом он заявил 20 октября в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов.

"После судебного заседания будем видеть, как будут развиваться события. В любом случае, я буду писать обращение к генпрокурору и буду просить о возможности для выезда за границу", – сказал нардеп.

На просьбу УП прокомментировать информацию, пытался ли Розенблат вывести материалы в "янтарном деле", нардеп сказал:

"Пусть НАБУ вам это покажет. Я вам заявляю – НАБУ врет".

 Так же он обвинил НАБУ во лжи, когда его спросили, пытался ли он вывозить за границу деньги.

"Услышьте меня, НАБУ врет!", – возмутился Розенблат.

 
уп

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.

В НАБУ говорят, что Розенблата сняли с самолета и обыскали, потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

Роман Кравец, УП

Темы: Розенблат
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