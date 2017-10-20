Рева говорит, что пересмотрят пенсии военным
Власти намерены в ближайшее время пересмотреть пенсии военнослужащим и силовикам.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Сейчас готовится и в ближайшее время будет подан в Верховную Раду законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим и работникам силовых структур. У них отдельный закон, и мы его тоже должны принять новый", - сказал Рева.
Он добавил, что новые изменения коснутся 554 тысяч человек.
"Им тоже с 2012 года не пересматривались пенсии, и там существует огромный разрыв в пенсионном обеспечении", - пояснил министр.
Кроме того, по словам Ревы, готовится законопроект о порядке получения субвенций, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на территории, временно не подвластной власти Украины.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, 8 октября президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
Пенсионная реформа, предусматривающая повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году, вступитила в силу 11 октября.
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Ирина Балачук, УП
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