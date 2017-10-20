Гройсман предлагает не "тянуть под елку" с бюджетом

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает парламент как можно скорее принять законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год.



Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Разные "страшилки" премьер назвал выдумками.



"Мы должны брать лидерство на международных рынках, мы должны насытить Украину украинской качественной продукцией, у нас работы с вами много, которую мы можем сделать, – и Украина станет абсолютно независимой и сильной страной", – отметил он.



"Нам нужно поставить точку и уничтожить коррупцию в государственных компаниях. Давайте впервые за 26 лет создадим абсолютно правильное законодательство по публичной, прозрачной и качественной приватизации нестратегических предприятий Украины", – сказал Гройсман.



"Ну, сколько мы с вами будем терпеть этих взяточников – и не известно, кто их там крышует еще из разных институций власти? Хватит им зарабатывать на государственном имуществе. На государственном имуществе должны зарабатывать украинцы", – заявил он.



Тогда, по словам Гройсмана, за несколько лет произойдет масштабный экономический рост.



"Нам надо принять бюджет на 2018 год. Я предлагаю, чтобы мы это сделали как можно скорее. Что нам тянуть под елку? Правительство внесло его (проект) еще в сентябре, мы его качественно проработали с фракциями", – заявил премьер.



"Чего нам тянуть, когда там предусмотрено почти 165 миллиардов на украинскую оборону, из них 16,5 миллиардов на обновление вооружения? Весь промышленный комплекс получит работу, заказ", – добавил он.



Глава правительства призвал поддержать аграрный сектор.



"После голосования за бюджет будет программа, когда за 0% фермеры смогут иметь средства на строительство новых ферм, новых молочно-товарных комплексов. На развитие поголовья (скота) выделяем 2 миллиарда гривен. Мы создали вместе с фермерами программу развития фермерства – это 1 миллиард", – сообщил Гройсман.



"Мы масштабно делаем – 45 миллиардов – строительство украинских дорог. Дорог станет в разы больше в следующем году!", – пообещал он



"Сохраняется децентрализация, повышение социальных стандартов для учителей, поддержка школы, поддержка здравоохранения, бесплатные лекарства. Я могу перечислять вам еще очень много тех системных важных вещей, которые будут менять страну", – добавил премьер.



Алена Рощенко, УП