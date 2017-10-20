Зайцеву, которая устроила ДТП в Харькове, доставили в суд

Дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, которая сбила насмерть 5 человек на тротуаре в Харькове, доставили в суд для избрания меры пресечения.

Автор Вахтанг Гахеладзе

Как сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко в Facebook, заседание состоится в 14:00 в Киевском райсуде Харькова.

"Прокуратура и полиция будут настаивать на избрании меры пресечения в виде ареста на период следствия для предотвращения попыток уклониться от ответственности за содеянное", - написал Геращенко.

При этом он добавил, что суд по статье, по которой Зайцевой объявили о подозрении, может отпустить подозреваемую под залог или домашний арест.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, дочь харьковского бизнесмена и сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал должность в 2013 году.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

По предварительным данным, Зайцева не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения этому пока нет.

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Елены Зайцевой, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Позже Геращенко сообщил, что водитель Lexus Елена Зайцева участвовала в гонках по ночному Харькову, когда произошла авария.

20 октября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении дочери харьковского бизнесмена Елене Зайцевой, которая сбила насмерть 5 человек на тротуаре в Харькове.

Украинская правда