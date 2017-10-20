Розенблат просит президента и генпрокурора дать оценку действиям НАБУ

Народный депутат Борислав Розенблат называет дело против него фальсификацией и просит президента, генпрокурора и председателя Верховной Рады дать оценку действиям НАБУ.

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"Я хотел бы обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции – обратите внимание на то, что происходит в правоохранительной системе Украины. Я хочу обратиться к генпрокурору Луценко – для того, чтобы он дал юридическую оценку тех событий, которые были в аэропорту "Киев", к председателю ВР, чтобы он сделал выводы и дал оценку того, как обращаются с народными депутатами", - сказал Розенблат.

По его словам, НАБУ его ограбило.

"Вчера, несмотря на мои законные права, не имея никаких оснований и никаких документов, решения суда, меня вчера задержали, ограбили, забраны мои вещи и нарушены мои конституционные права", - сказал нардеп.

Объяснения НАБУ относительно обысков он назвал "бредом и откровенной ложью".

"Никаких больших драгоценностей, как там сказано, никаких денежных средств при мне не было, были обычные вещи человека, который на 3 дня уезжает в командировку. Я добровольно об этом сообщал НАБУ", - рассказал Розенблат.

Он также добавил, что НАБУ создавали не для "шоу-программ".

"Мы создали орган влиятельный, чтобы была откровенная борьба против коррупции, а что у нас сегодня? Громкие заявления, громкие задержания, но фактов и доказательств вообще нет", - сказал Розенблат.

"За 1,5 года, пока ведется наше дело с Максимом Поляковым, мы не имеем никаких фактов подтверждение наших преступлений", - сказал он.

Розенблат добавил, что получил измененное подозрение, где уже нет фактов вымогательства взяток.

"С моих охранников сняты все обвинения, то есть, нет фактов и получения. Остался вопрос моего влияния и использования служебного положения. Но такого никогда не было, все обвинения – это фальсификация и дискредитация меня как депутата и человека", - подытожил Розенблат.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.



Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.



24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.



17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.

20 октября НАБУ сообщило, что нардепа Борислава Розенблата сняли с самолета и обыскали, потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

Ирина Балачук, УП